زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب شرقى جزر سولومون بالمحيط الهادى

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب شرقى جزر سولومون بالمحيط الهادىالسبت، 13 يناير 2018 02:01 م
المحيط الهادى - أرشيفية
رويترز
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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا شدته ست درجات هز منطقة تبعد نحو 158 كيلومترا جنوب شرقى جزر سولومون في المحيط الهادي اليوم السبت.
وفى سياق متصل، ضرب زالزل بقوة 4.4 درجة، على مقياس ريختر ضواحى مدينة سومار، فى محافظة كرمانشاه غرب إيران الليلة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء (ايرنا) الإيرانية عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران إنه منذ صباح أمس الجمعة وقع نحو 80 تابعا زلزاليا فى منطقة سومار الحدودية أقواها كانت بقوة 6 .5 ريختر.
وكان زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب الخميس الماضى منطقتى (سومار) و(كيلان غرب) بمحافظة كرمنشاه المحاذية للحدود العراقية ما أدى إلى إصابة نحو 13 شخصا إضافة إلى تدمير عدد من المنازل.
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