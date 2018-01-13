رويترز: بعض المساهمين فى مجموعة بن لادن يتنازلون عن حصص بالشركة للحكومة





رويترز

قالت مجموعة بن لادن السعودية، اليوم السبت، إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص فى المجموعة للحكومة فى إطار تسوية مالية مع السلطات.

وأضافت مجموعة التشييد العملاقة، فى بيان، أرسلته إلى "رويترز"، بالبريد الإلكترونى، "‎تؤكد شركة مجموعة بن لادن، أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، كما تؤكد أنها مستمرة فى أعمالها مع الحكومة والتى تشكل أغلب أعمالها، بما فى ذلك الأعمال فى مشاريع الحرمين الشريفين، والتى بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439".

وتابع البيان، "وحسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة، فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص فى الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة".