روسيا تؤكد رفضها للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، رفض موسكو للنشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، مؤكدة على ثبات موقف روسيا المبدئى الذى يعتبر النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، نشاطات غير قانونية.

وذكر بيان للخارجية الروسية، نُشر على موقعها الرسمى، اليوم السبت، أن روسيا تؤكد موقفها المبدئى الثابت بعدم قانونية النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، مضيفا أن موسكو ترى أن هذا التوجه الإسرائيلى لا يخدم تهيئة الظروف لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتى يتعين فى إطارها إيجاد حلول لكل قضايا الوضع النهائى.

وشدد البيان، على أن استمرار النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية يقوض آفاق حل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين ويقلص فرص التوصل إلى حل عادل وسلام مستدام فى الشرق الأوسط.