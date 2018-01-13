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رئيس وزراء اليابان ونظيره اللاتفى يتفقان على ممارسة ضغوط ضد كوريا الشمالية

السبت، 13 يناير 2018 04:39 م
رئيس وزراء اليابان ونظيره اللاتفى يتفقان على ممارسة ضغوط ضد كوريا الشمالية رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى


أ ش أ
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التقى رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، نظيره اللاتفى ماريس كوسينسكيس، فور وصوله، اليوم السبت، إلى ريجا، عاصمة لاتفيا، حيث اتفق الجانبان على ممارسة المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية، بالإضافة إلى العمل سويا من أجل تطبيق اتفاق الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبى والذى تم الانتهاء منه العام الماضى.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار جولة أوروبية لـ"آبى"، تشمل دول البلطيق الثلاث أستونيا وليتوانيا ولاتفيا بالإضافة إلى بلغاريا وصربيا ورومانيا، وذلك فى أول زيارة لرئيس وزراء يابانى إلى تلك الدول، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن الزعيمين اتفقا أيضا على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين كل من طوكيو وريجا.


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