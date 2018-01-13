رئيس وزراء اليابان ونظيره اللاتفى يتفقان على ممارسة ضغوط ضد كوريا الشمالية

رئيس وزراء اليابان ونظيره اللاتفى يتفقان على ممارسة ضغوط ضد كوريا الشماليةالسبت، 13 يناير 2018 04:39 م
رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
أ ش أ
إضافة تعليق
التقى رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، نظيره اللاتفى ماريس كوسينسكيس، فور وصوله، اليوم السبت، إلى ريجا، عاصمة لاتفيا، حيث اتفق الجانبان على ممارسة المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية، بالإضافة إلى العمل سويا من أجل تطبيق اتفاق الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبى والذى تم الانتهاء منه العام الماضى.
وتأتى هذه الزيارة فى إطار جولة أوروبية لـ"آبى"، تشمل دول البلطيق الثلاث أستونيا وليتوانيا ولاتفيا بالإضافة إلى بلغاريا وصربيا ورومانيا، وذلك فى أول زيارة لرئيس وزراء يابانى إلى تلك الدول، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن الزعيمين اتفقا أيضا على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين كل من طوكيو وريجا.
إضافة تعليق
قبل ساعات من التعديل الوزارى.. "النواب" يقيمون الوزراء فى "آخر النهار": شريف إسماعيل باقٍ فى منصبه.. و9 وزراء فى مهب الريح.. القاضى رجل تكنوقراط والجارحى وزير ممتاز.. السياحة والثقافة على رأس الوزارات الفاشلة
اسأل الرئيس.. المصريون يوجهون أسئلتهم لـ"السيسى" لليوم الرابع على التوالى.. هل يأتى اليوم ونرى رئيس وزراء مصر امرأة؟.. لماذا لم نتجه للمحاكم الدولية بخصوص سد النهضة؟.. وهل نطلق مشاريع جديدة للوجه القبلى؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة