رئيس محكمة البحر الأحمر: نتلقى طلبات مشاركة المغتربين بالانتخابات يوميا

رئيس محكمة البحر الأحمر: نتلقى طلبات مشاركة المغتربين بالانتخابات يومياالسبت، 13 يناير 2018 02:14 م
انتخابات - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، أن المحكمة بدأت بتلقى طلبات الراغبين من المغتربين بإدلاء أصواتهم بمحافظة البحر الأحمر بداية من يوم 9 يناير حتى 28 فبراير المقبل.
وأضاف رئيس محكمة البحر الأحمر الأبتدائية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه وصل للمحكمة جهازين لتسجيل الطلبات، مؤكدًا أن مواعيد التسجيل تبدأ من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءا يومياً حتى يوم الجمعة.
وأوضح المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس محكمة البحر الأحمر، أن على المواطنين المغتربين الراغبين فى الأدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بمدن محافظة البحر الأحمر التوجه لمحكمة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، ليتم تسجيل بياناتهم من خلال بطاقة الرقم القومى، ثم يحدد المدينة التى من المفترض أن يدلى بصوته فيها من مدن المحافظة.
وأكد رئيس محكمة البحر الأحمر، أن الاقبال ضعيف فى الأيام الأولى، متوقعاً بزيادة الأعداد خلال الأيام القادمة لعدم معرفة المواطنين، مؤكدًا على أن محافظة البحر الأحمر من أكبر المحافظات التى تحتوى على أعداد كبيرة من المغتربين من العاملين فى النشاط السياحى.
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