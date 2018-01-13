video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس شعبة الملابس الجاهزة: الأوكازيون طوال السنة لسوء الأحوال الاقتصادي

السبت، 13 يناير 2018 02:11 م
رئيس شعبة الملابس الجاهزة: الأوكازيون طوال السنة لسوء الأحوال الاقتصادي أوكازيون -أرشيفية


الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

قال لويس  عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة ، إن الأوكاوزيون موجود طوال السنة، بعد حالة الركود فى البيع التى وصلت إلى 40 % فقط لسوء الأحوال الاقتصادية للمواطنين، وبعض الاجراءات الإدارية التى أثرت على حركة البيع والصناعة.

ولفت عطية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بعض الإجرااءت التى اتخذت  لدعم النصاعة المصرية، لم تأت  بخير، نظرًا لأن المنتج المصرى  يحتوى على مواد خام بنسبة 80 % مستورد والباقى مصرى، وبالتالى يرتفع السعر أيضًا، بالإضافة إلى نقص فى الإمكانيات.

وأكد عطية، حاجة تجار الملابس، إلى الاجتماع بوزير الصناعة، لمعرفة متطلباتهم، وطرق اصلاح التجارة التى تتعرض  معظم المحلات داخلها إلى الغلق بسبب ضعف القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن " الزبون" الى يدخل أى محل  يتم البيع له حتى لو فاصل لنصف الثمن.

وقال رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن الملابس لم تعد بالنسبة للمواطنين رفاهية يشترون بدل القطع عدة قطع، بل أصبحت للضرورة فقط، فى حالة الحاجة إلى الدفء أو ارتداء زى يتناسب مع مناسبة خاصة بهم.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر بدء الأوكازيون الشتوى اعتبارا من يوم 15 يناير الجارى، ولمدة أسبوعين فى مختلف المحافظات وتضمن القرار أن المحل الراغب فى الاشتراك سيحصل على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها، والواقع فى دائرتها المحل التجارى للمشاركة فى الأوكازيون الشتوى ، وأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الأوكازيون،  للتأكد من العروض، للحفاظ على حقوق المستهلك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شعبة الملابس: 60 % تخفيضات على الملابس الجاهزة فى الأوكازيون

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحاظفات

اخبار محافظه الاسكندريه

شعبه الملابس

اوكازيون شتوى



لا تفوتك
"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات

"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات

تعرف على عقوبة من يدلى بصوته مرتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعرف على عقوبة من يدلى بصوته مرتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرياضة المصرية اليوم.. عودة الأهلى والمصرى من الإمارات.. و4 مباريات مثيرة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.. الإسماعيلى يواجه زعيم الثغر.. الرجاء مع المقاولون.. المقاصة يستضيف الأسيوطى.. والنصر يصطدم بطنطا

الرياضة المصرية اليوم.. عودة الأهلى والمصرى من الإمارات.. و4 مباريات مثيرة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.. الإسماعيلى يواجه زعيم الثغر.. الرجاء مع المقاولون.. المقاصة يستضيف الأسيوطى.. والنصر يصطدم بطنطا

انفراد.. الأزهر يبحث إنشاء المعاهد اليابانية.. وفد يابانى زار الجامعة وقطاع المعاهد لعرض تجربتهم.. مسئول التعاون الدولى: انتهيت من المشروع لعرضه على الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد: ننتظر زيارة سفير اليابان

انفراد.. الأزهر يبحث إنشاء المعاهد اليابانية.. وفد يابانى زار الجامعة وقطاع المعاهد لعرض تجربتهم.. مسئول التعاون الدولى: انتهيت من المشروع لعرضه على الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد: ننتظر زيارة سفير اليابان

من الطب للسياسة.. تعرف على أفضل المهن المناسبة لأبناء برج الجدى

من الطب للسياسة.. تعرف على أفضل المهن المناسبة لأبناء برج الجدى

إنفو جراف.. التاريخ يساند الإسماعيلى أمام زعيم الثغر قبل المواجهة 106

إنفو جراف.. التاريخ يساند الإسماعيلى أمام زعيم الثغر قبل المواجهة 106

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة