رئيس شعبة الملابس الجاهزة: الأوكازيون طوال السنة لسوء الأحوال الاقتصادي





الإسكندرية - هناء أبو العز

قال لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة ، إن الأوكاوزيون موجود طوال السنة، بعد حالة الركود فى البيع التى وصلت إلى 40 % فقط لسوء الأحوال الاقتصادية للمواطنين، وبعض الاجراءات الإدارية التى أثرت على حركة البيع والصناعة.

ولفت عطية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بعض الإجرااءت التى اتخذت لدعم النصاعة المصرية، لم تأت بخير، نظرًا لأن المنتج المصرى يحتوى على مواد خام بنسبة 80 % مستورد والباقى مصرى، وبالتالى يرتفع السعر أيضًا، بالإضافة إلى نقص فى الإمكانيات.

وأكد عطية، حاجة تجار الملابس، إلى الاجتماع بوزير الصناعة، لمعرفة متطلباتهم، وطرق اصلاح التجارة التى تتعرض معظم المحلات داخلها إلى الغلق بسبب ضعف القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن " الزبون" الى يدخل أى محل يتم البيع له حتى لو فاصل لنصف الثمن.

وقال رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن الملابس لم تعد بالنسبة للمواطنين رفاهية يشترون بدل القطع عدة قطع، بل أصبحت للضرورة فقط، فى حالة الحاجة إلى الدفء أو ارتداء زى يتناسب مع مناسبة خاصة بهم.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر بدء الأوكازيون الشتوى اعتبارا من يوم 15 يناير الجارى، ولمدة أسبوعين فى مختلف المحافظات وتضمن القرار أن المحل الراغب فى الاشتراك سيحصل على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها، والواقع فى دائرتها المحل التجارى للمشاركة فى الأوكازيون الشتوى ، وأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الأوكازيون، للتأكد من العروض، للحفاظ على حقوق المستهلك.