رئيس حى الوراق: مصادرة إشغالات وهدم أبنية فى المهد بجزيرة محمد

رئيس حى الوراق: مصادرة إشغالات وهدم أبنية فى المهد بجزيرة محمدالسبت، 13 يناير 2018 08:44 م
اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد نور الدين، رئيس حى الوراق بالجيزة، أنه تم رفع الإشغالات بعدد من شوارع وتم مصادرة عربات الفاكهة وتسليم الفاكهة لملجأ أيتام.
وفى السياق، أضاف رئيس حى الوراق، أنه تم إزالة شدة خشبية لبناء مخالف بجزيرة محمد، خلف مدرسة العادل، مشيرا إلى أن ذلك ضمن جهود الحى فى الحد من الأبنية المخالفة وإيقاف البناء فى المهد.
وفى سياق آخر أكد محمد نور الدين، أنه تم عمل حملة نظافة لشارع التل، وتم تجريد الشارع، كما تم تنظيم حملة لتجريد وتقليم أشجار ورفع مخلفات بشارع الجيش، وتم دهان البلدورات.
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