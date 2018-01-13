video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 01:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس حى الوراق: مصادرة إشغالات وهدم أبنية فى المهد بجزيرة محمد

السبت، 13 يناير 2018 08:44 م
رئيس حى الوراق: مصادرة إشغالات وهدم أبنية فى المهد بجزيرة محمد اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

 
أكد محمد نور الدين، رئيس حى الوراق بالجيزة، أنه تم رفع الإشغالات بعدد من شوارع وتم مصادرة عربات الفاكهة وتسليم الفاكهة لملجأ أيتام.
 
وفى السياق، أضاف رئيس حى الوراق، أنه تم إزالة شدة خشبية لبناء مخالف بجزيرة محمد، خلف مدرسة العادل، مشيرا إلى أن ذلك ضمن جهود الحى فى الحد من الأبنية المخالفة وإيقاف البناء فى المهد.
 
وفى سياق آخر أكد محمد نور الدين، أنه تم عمل حملة نظافة لشارع التل، وتم تجريد الشارع، كما تم تنظيم حملة لتجريد وتقليم أشجار ورفع مخلفات بشارع الجيش، وتم دهان البلدورات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة: لجنة لفحص تظلمات عزبة حرب فى بولاق الدكرور

الوراق

اخبار الجيزة

الاشغالات

الجيزة



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة