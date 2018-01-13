رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات الجامعة بمحافظة الدقهلية اليوم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات الجامعة بمحافظة الدقهلية اليومالسبت، 13 يناير 2018 06:46 ص
الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
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يقوم الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، بجولة تفقدية لزيارة كليات الجامعة بمحافظة الدقهلية، للإطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف الكليات، والبالغ عددها سبع كليات، أربعة منها للطلاب وثلاثة للطالبات.
وتضم كليات البنين، اللغة العربية بالمنصورة، وأصول الدين، والتربية بنين بتفهنا الأشراف بميت غمر ، والشريعة والقانون ، كما تضم كليات البنات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، بالمنصورة ، وكلية التجارة للبنات بتفهنا الأشراف، إضافة لكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف.
كما تتضمن الجولة التفقدية عقد لقاء موسع مع أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة، للتباحث حول الألية الحقيقية لتطوير ونهوض جميع كليات الجامعة ومراكزها البحثية .
جدير بالذكر إن رئيس جامعة الأزهر قام بتفقد جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم منذ تولى موقعة فى شهر يونيو العام الماضى .
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