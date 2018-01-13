video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات الجامعة بمحافظة الدقهلية اليوم

السبت، 13 يناير 2018 06:46 ص
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات الجامعة بمحافظة الدقهلية اليوم الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر


إضافة تعليق

يقوم الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، بجولة تفقدية لزيارة  كليات الجامعة بمحافظة الدقهلية، للإطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف الكليات، والبالغ عددها سبع كليات، أربعة منها للطلاب وثلاثة للطالبات.

وتضم كليات البنين، اللغة العربية بالمنصورة، وأصول الدين، والتربية بنين بتفهنا الأشراف بميت غمر ، والشريعة والقانون ، كما تضم كليات البنات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، بالمنصورة ، وكلية التجارة للبنات بتفهنا الأشراف، إضافة لكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف.

كما تتضمن الجولة التفقدية عقد لقاء موسع مع أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة، للتباحث حول الألية الحقيقية لتطوير ونهوض جميع كليات الجامعة ومراكزها البحثية .

جدير بالذكر إن رئيس جامعة الأزهر قام بتفقد جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم منذ تولى موقعة فى شهر يونيو العام الماضى .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الإدارية العليا" تقضى بنقل طالبة من كلية علوم جامعة الأزهر للصيدلة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عاجل

الازهر

الدقهليه



لا تفوتك
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة