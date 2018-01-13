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رئيس الوزراء اليمنى: العدل والقضاء هما أساس الدولة الاتحادية المنشودة

السبت، 13 يناير 2018 02:29 م
رئيس الوزراء اليمنى: العدل والقضاء هما أساس الدولة الاتحادية المنشودة رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر


عدن (أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، إن العدل والقضاء هما أساس الدولة اليمنية الاتحادية المنشودة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وزير العدل اليمنى جمال عمر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية - حيث أشاد رئيس الوزراء بدور وزارة العدل فى إنشاء المجمع القضائى بالعاصمة المؤقتة عدن، وتأسيس وتفعيل المحاكم والنيابات العامة وتأمين وحماية القضاة، والشروع فى حل قضايا المواطنين وأصحاب المظالم.

كما لفت رئيس الوزراء اليمنى إلى أن ميليشيات الحوثى عمدت فى حربها على الدولة إلى تخريب أجهزة القضاء وتهديم المحاكم والنيابات العامة لتعطيل حياة الناس ونشر الفوضى والخراب فى شتى أنحاء البلاد.


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