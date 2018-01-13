رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يتفقد إمتحانات الشهادات الأزهرية بسفاجا

تفقد الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية اليوم السبت سير إمتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمدينة سفاجا.

أشاد رئيس المنطقة الأزهرية، على مدى التزام الجميع بتوفير الانضباط داخل اللجان ، مشددا على عدم دخول أجهزة المحمول إلى اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين.

كما استفسر من الطلاب حول مستوى الإمتحانات وما إذا كان يواجههم أى عقبات أمام أداء الطلاب لامتحاناتهم ، وقد أشاد الطلاب بمستوى الامتحان وأنه مراعي جميع المستويات .

كما تفقد رئيس المنطقة أعمال الكنترول مثنيا على الجهد المبذول ومشددا على الدقة فى رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه ، كذلك أعمال إمتحانات الشفوى التى أجريت بمعهد فتيات سفاجا ومعهد نموذجى وأشاد بمستوى الطلاب .

صرح حمادى بأن جميع قيادات أزهر البحر الأحمر مكثفة لمتابعة سير إمتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بجميع مدن المحافظة والتأكد من سيرها بهدوء دون أى شكوى ، وتنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بأعمال الإمتحانات وأهمها عدم اصطحاب الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على أعمال الإمتحانات للهواتف المحمولة أو أى أجهزة من شأنها خرق سرية الإمتحانات .

وأدى طلاب الشهادة الإبتدائية امتحان اليوم فى مادتى الرياضيات والتربية الفنية بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادتى اللغة العربية ورقة ثانية " المطالعة وفنون الكتابة ' والهندسة .ومن جانبة أكد عبد الجليل يونس مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة بأنه لم تتلق غرفة عمليات الإمتحانات المقامة بديوان عام المنطقة لأى شكوى منذ بدء الإمتحانات وأنها على اتصال دائم بجميع لجان مدن المحافظة لحل أى مشكلة قد تطرأ خلال فترة الإمتحانات.