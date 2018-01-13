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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 13/1/2018 بمحافظات مصر

السبت، 13 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 13/1/2018 بمحافظات مصر حالة الطقس- أرشيفية


كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية، وقد تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى مساء.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر و20 سم إلى متر و60 سم ، والرياح السطحية جنوبية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 12 21
وسط الدلتا 11 20
الإسكندرية 11 19
بلطيم 12 19
مطروح 11 18
السلوم 07 19
سيوة 06 18
بورسعيد 13 19
دمياط 12 18
العريش 09 20
رفح 08 19
الإسماعيلية 09 21
السويس 08 21
رأس سدر 10 20
نخل 02 21
نويبع 15 21
طابا 12 21
كاترين 07 17
الطور 09 22
شرم الشيخ 13 24
الغردقة 13 25
مرسى علم 14 23
الفيوم 10 21
بنى سويف 08 21
المنيا 07 21
أسيوط 06 22
سوهاج 07 23
قنا 08 24
الأقصر 07 24
أسوان 10 27
أبوسمبل 11 25
الوادى الجديد 10 25
شلاتين 16 25
ابو رماد 16 25
راس حدربة 16 24
حلايب 18 24
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 21 33
المدينة 10 27
الرياض 06 24
المنامة 16 22
أبوظبى 15 23
الدوحة 13 24
الكويت 06 24
دمشق 02 14
بيروت 13 19
عمان 06 16
القدس 07 16
غزة 13 20
بغداد 07 21
مسقط 18 24
صنعاء 01 23
الخرطوم 20 35
طرابلس 09 16
تونس 06 15
الجزائر 08 14
الرباط 08 17
نواكشوط 15 30
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 02 09
اسطنبول 04 08
اسلام اباد 04 22
نيودلهى 08 23
جاكرتا 25 32
بكين 07- 04
كوالامبور 22 27
طوكيو 01 07
أثينا 07 14
روما 04 13
باريس 01- 08
مدريد 01 06
برلين 03- 01
لندن 02 06
مونتريال 11- 07
موسكو 09- 07-
نيويورك 05 12
واشنطن 04 10
 

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