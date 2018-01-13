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دبلوماسيان من روسيا والصين: هناك حاجة للتعاون لتخفيف حدة التوتر فى كوريا

السبت، 13 يناير 2018 05:09 م
دبلوماسيان من روسيا والصين: هناك حاجة للتعاون لتخفيف حدة التوتر فى كوريا وزير الخارجيه الروسى


رويترز
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن دبلوماسيين من روسيا والصين عقدا محادثات بشأن الملفات الأمنية فى شبه الجزيرة الكورية وشددا على الحاجة لبذل المزيد من الجهود المنسقة لتخفيف حدة التوتر فى المنطقة.

وأضافت الوزارة على موقعها الإلكترونى أن إيجور مورجولوف نائب وزير الخارجية الروسى ونظيره الصينى كونغ شوان يو عقدا محادثات فى موسكو واتفقا على ضرورة تخفيف حدة التوتر فى شمال شرق آسيا "على أساس مبادرات سلمية تطرح بشكل مشترك".


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