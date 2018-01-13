خالد صلاح بـ"آخر النهار":عدم وجود منافسين فى السباق الرئاسى مسئولية الأحزاب





كتب أيمن رمضان

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس السيسى لم يراعى فيها شعبيته على الإطلاق بل أنه فضل اتخاذ القرار الصائب والصحيح لمصر وشعبها، مشدداً على وجود شعبية جارفة للرئيس سواء تحت قبة البرلمان أو الشارع المصرى فى انتخابات الرئاسة المقبلة وعدم وجود مرشح قوى ينافسه ليس من شأنه بل هذا سؤال يجب على السياسيين والمعارضة والأحزاب الرد عليه، وتابع:"السيسى لا دخل له فى عدم وجود منافس له بانتخابات الرئاسة".

وأضاف خالد صلاح، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار، إن هناك روايات كثيرة تدور حول التعديل الوزارى المرتقب الذى أنفردت به "اليوم السابع"، ولكن تبقى الحقيقة أن ذلك سيتحدد تحت قبة البرلمان ظهر غد، لافتاً إلى أن هناك بعض الوزارات التى من الممكن أن يطالها التغيير مثل التنمية المحلية والثقافة والصحة والتعليم العالى، مشيراً إلى تردد أسم الدكتورة رانيا المشاط والتى تتولى منصب رفيع بالبنك الدولى لحقيبة السياحة.

وأشار خالد صلاح، إلى أن التكهنات والتوقعات كثيرة ولكن لا يستطيع أحد الجزم بشئ ويمكن أن تتغير الاسماء قبل ساعات من الإعلان الرسمى نظراً لوجود تقارير أمنية ورقابية تجرى على الوزراء، لافتاً إلى أنه فى السابق تم أختيار حازم عبد العظيم كوزير ثم استبعاده من حكومة عصام شرف، نظراً لامتلاكه 5% من شركة إسرائيلية، موضحاً أن عدم دخوله الوزارة دفعه للمعارضة وادعى المظلومية إلى الآن.

وفى سياق آخر أكد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تراعى فى المقام الأول المصلحة العامة للدولة المصرية ولا تنظر لمستوى رفع شعبيته أو تراجعها، وتابع:" نحن أمام رئيس واضح جداً وبدرجة لم يعهدها الإعلام والرأى العام والساحة السياسية، وآخر حاجة يفكر فيها هى شعبيته".