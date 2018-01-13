video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 03:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"حق اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

السبت، 13 يناير 2018 08:52 م
"حق اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تصدر حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 10997.1 ألف ورقة بقيمة قدرها 1874.6 ألف جنيه خلال شهر الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 3765.4 ألف ورقة، بقيمة قدرها 1122.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بحجم تداول بلغ 1959.7 ألف ورقة، وبقيمة 2664.2 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 1.1 ألف ورقة، وبقيمة 5.7 ألف جنيه، 0.8 ألف ورقة، وبقيمة 4 آلاف جنيه، على التوالى.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3.11 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى

ارتفاع قيمة التداول بالبورصة إلى 6.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

871 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

وزيرة التخطيط: طرح حصص بنك الاستثمار القومى فى بعض الشركات بالبورصة

اخبار البورصة المصرية

بورصة النيل

تداول

الصخور للبلاستيك



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة