"حق اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

"حق اكتتاب ايكمى" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضىالسبت، 13 يناير 2018 08:52 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 10997.1 ألف ورقة بقيمة قدرها 1874.6 ألف جنيه خلال شهر الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 3765.4 ألف ورقة، بقيمة قدرها 1122.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بحجم تداول بلغ 1959.7 ألف ورقة، وبقيمة 2664.2 ألف جنيه.
وجاءت شركتا فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 1.1 ألف ورقة، وبقيمة 5.7 ألف جنيه، 0.8 ألف ورقة، وبقيمة 4 آلاف جنيه، على التوالى.
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