حبس 8 أشخاص قتلوا شابا وأصابوا شقيقته بطلق نارى بسبب خلافات النسب بالجيزة





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عطية، بحبس 8 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شاب وإصابة شقيقته بإطلاق النار عليهما، بسبب خلافات متعلقة بالنسب، وحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وطلبت التقرير الطبى الخاص بالمصابين.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل شاب وإصابة شقيقته، نتيجة إطلاق النار عليهما بمنطقة المنيب، وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن 8 أشخاص هاجموا منزل بمنطقة المنيب، وأطلقوا النار على شاب يقيم به، وأصابوا شقيقته، بسبب خلافات سابقة متعلقة بالنسب بين عائلة المجنى عليهما والمتهمين.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائدان أحمد يوسف ومعتصم رزق وأمناء الشرطة محمود صلاح وربيع مبروك وحمدان عبد العزيز، من ضبط المتهمين بعد هروبهم لإحدى المحافظات، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وحرر محضرا بالواقعة وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.