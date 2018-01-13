حبس 7 أشخاص فى وقائع فساد بأحد أحياء المنيا

حبس - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار
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قررت نيابة بندر المنيا، إخلاء سبيل "ع. ش" مسؤولة تنظيم فى أحد أحياء مدينة المنيا، بضمان مالى، على ذمة التحقيقات، لاتهامها فى وقائع فساد، كما أمرت النيابة بحبس 7 أشخاص آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم مع الأولى فى وقائع الفساد.
كانت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، قد ألقت القبض على المتهمين، لتورطهم فى وقائع فساد مالى، وتجاوز الأولى عن إزالة أدوار تم بنائها بدون تصاريح، وتسهيل البناء بالمخالفة للقانون أعلى أسطح عددًا من العمارات.
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