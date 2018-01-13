حبس عاملة بمصنع صابون طعنت سائق توك توك بسلاح أبيض لمعاكسته لها بزفتى

حبس عاملة بمصنع صابون طعنت سائق توك توك بسلاح أبيض لمعاكسته لها بزفتىالسبت، 13 يناير 2018 01:09 ص
حبس - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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قررت نيابة مركز زفتى بمحافظة الغربية، حبس عاملة بمصنع صابون 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامها بطعن سائق توك توك بمطواة لمعاكسته لها.
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد إيهاب مصطفى مأمور مركز زفتى، بوصول "أحمد عطيه إبراهيم" 23 سنة سائق توك توك، لمستشفى زفتى العام، مصاب باشتباه بجرح نافذ بالصدر ونزيف بالصدر والبطن"، وحالته سيئة.
وتوصلت تحريات الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز زفتى، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، أن مرتكب الواقعة "نادية.م.ع" 23 سنة عاملة بمصنع صابون، وبضبطها قررت قيامه بمعاكستها مما دفعها لضربه بسلاح أبيض، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.
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