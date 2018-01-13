حالة الطقس اليوم السبت 13/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًَا أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية، وقد تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى مساء، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر و20 سم إلى متر و60 سم ، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية بينما يميل للدفء في المناطق المنخفضة، ويتوقع أن يكون الطقس مُغبراً بشكل متفاوت في مناطق السهول الشمالية، وتظهر السُحب العالية في العديد من مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، تنشط على فترات في منطقة البادية الشرقية والسهول وتعمل على إثارة الغبار والأتربة.

في خليج العقبة: الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً، تتأثر المملكة بإمتداد لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة ورطبة.. يعملان على هطول زخات متفرقة من المطر بعد منتصف الليل في شمال المملك، ويكون الطقس بارداً فى عُموم المناطق، وتتكاثر السحب تدريجياً خاصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهطول زخات متفرقة من الأمطار شمال المملكة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل المتأخرة وساعات فجر الأحد تتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار فوق اجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.