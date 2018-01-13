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جمارك المطار تحبط تهريب أدوية قادمة من ميلانو بقيمة تعويضات 500 ألف جنيه

السبت، 13 يناير 2018 12:14 م
جمارك المطار تحبط تهريب أدوية قادمة من ميلانو بقيمة تعويضات 500 ألف جنيه جمارك المطار - تهريب أدوية


كتب هانى عثمان- أحمد حمادة
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تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، من ضبط كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته. 

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة مريديانا رقم 801 القادمة من ميلانو، اشتبه محمد يوسف محمد مأمور التفتيش فى آخر راكب مصرى الجنسية قادم على الرحلة بدأ عليه التردد والحيرة.

وبالعرض على حسن خلف مدير الجمرك قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ شحتو النوبى فأفاد بوجود أجسام متماثلة ذات كثافات بما يؤكد الاشتباه، حيث تم تكليف سامى سليمان مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف محمد رمضان المدرجات مدير الصالة لتفتيش أمتعة الراكب، حيث تبين وجود 500 علبة ZAROXOLYN بكل منها 5 شريط بإجمالى 2500 شريط مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر قيمة التعويضات بمبلغ نصف مليون جنيه.

وقرر الدكتور خالد الجمال مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 3 لسنة 2018 وتقدم الراكب بطلب للتصالح، وسداد التعويضات، مقابل عدم تحريك الدعوى العمومية ضده.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

 


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