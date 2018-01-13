تنفيذ الأحكام بالإسكندرية تضبط 3 هاربين من أحكام جنائية

حملة أمنية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مباحث تنفيذ اﻻحكام بالإسكندرية بقيادة العميد شريف التلوانى حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 3 هاربين من أحكام جنائية، و250 حكم حبس، و797 غرامات مالية تم تحصيلها، كما تم ضبط 150 مخالفة، وبلغت الأحكام الإجمالية التى تم تنفيذها خلال الحملة 1200 حكم، و23100 جنيه مبالغ مالية محصلة.
بينما شملت حملة أمنية مكثفة على جميع أنحاء الإسكندرية وتم ضبط 24 قضية أقراص مخدرة منها 1860 قرصا مخدرا، وتم ضبط 72 قضية سلاح أبيض، وفى مجال الآداب تم ضبط 5 قضايا تعرض للإناث فى الطريق العام، و27 قضية سرقة تيار كهربى.
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