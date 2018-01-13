تفاصيل اتهام 40 موظفا بمحارق الشرقية بالاستيلاء على مليون لتر سولار





الشرقية – إيمان مهنى

شكلت مديرية الصحة بالشرقية، تحت إشراف الرقابة الإدارية لجنة للإدارة وتشغيل 11 محرقة على مستوى نطاق المحافظة، بعد إحالة 40 موظفا من العاملين بإدارة المحارقة نيابة العامة، لاتهامهم باستيلاء على مليون لتر سولار بقيمة 2 مليون جينه.

كشف مصدر مديرية الصحة بالشرقية، لـ"اليوم السابع "، تفاصيل الواقعة والتى بدأت بحملة للرقابة الإدارية للتفتيش على المحارق فى شهر أغسطس 2017، ورصدت إهمال وترهل إدارى.

وقال المصدر المسئول أنه تم بموجبه الحملة تقرر تشكيل لجنة من مكبرة تتكون من الإدارات "المالية والنفايات الطبية والبيئة"، والتى قامت بفحص أعمال 11 محرقة على مستوى المحافظة، لعدد من السنوات الماضية، والتى استمر عملها لأكثر من 3 شهور، أسفرت أعمالها عن رصد عجز يقدر بمليون لتر سولار بقيمة 2 مليون جنيه، لافتا إلى أن الدفاتر الرسمية ظاهريا سليمة، لا يوجد فيها أى مخالفات، إلا إنه بالفحص الدقيق لعمليات الوارد من النفايات والسولار المستخدم فيها، تبين رصد عجز فى العهد المستهلكة من السولار.

من جانبه قال الدكتور عبد اللطيف عبدالحميد وكيل مديرية الصحة والمشرف على قطاع الطب الوقائى، أنه فور رصد المخلفات، تم إعادة هيكلة إدارة المحارق بنطاق المحافظة وتكليف " فنى وعامل والإدارى " جدد بالعمل، مضيفا أنه تقرر تكليف متابعة صارمة من التفتيش المالى والإدارى على المحارق لضبط منظومة العمل فيهم، لافتا إلى أنه جار إنشاء مجمع محارق ضخم فى منطقة الخطارة بالصالحية، والذى سيقضى على كل مشكلات النفايات الطبية ويعمل بإحداث الوسائل والأجهزة العالمية.

كانت مديرية أمن الشرقية، ضبطت 40 موظفا من مديرية الصحة تنفيذاً لقرار النيابة العامة فى القضية رقم 8602 لسنة 2017 إدارى قسم ثان الزقازيق، لقيامهم بالاستيلاء على عهدتهم من السولار الخاص بحرق النفايات الطبية بالمخازن التابعة لمديرية الصحة، بكمية تقدر بحوالى مليون لتر سولار، بقيمة تقدر بـ2 مليون جنيه، وتقرر التحفظ عليهم على ذمة التحقيقات، حيث فتمكنت ضباط مباحث مركزى " منيا القمح الإبراهيمية" من ضبط 7 أشخاص، قسمى ثان الزقازيق والقرين ومركزى أولاد صقر، والزقازيق.