"تعليم دمياط ": استبعاد مسؤول الأمن بمدرسة محمد رضا شبانه بالتوفيقية





دمياط عبده عبد البارى

تفقد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عددا من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية في يومها الأول بلجان إدارة كفر سعد التعليمية ، رافقه كمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومنها لجنة مدرسة محمد رضا شبانه الاعدادية بالتوفيقية ، وأشاد بسير العملية الإمتحانية بها ووجه الشكر لرئيس اللجنة والعاملين بها لانضباطها، كما تابع لجنة التعليم المجتمعى بذات المدرسة وأصدر تعليماته لإعطاء كل طالب حقه في الوقت كاملا وقام باستبعاد اللجنة وتحويلها للتحقيق لعدم الانضباط والإلتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات.

وفي لجنة مدرسة محمد رضا شبانه للمرحلة الابتدائية بالتوفيقية ، تبين أن بوابة المدرسة مفتوحة وتسود حالة من الفوضى بفناء المدرسة أثناء سير امتحان الصف السادس الإبتدائى وعدم وجود مسؤل الأمن وبعد انتهاء المتابعة وأثناء خروج وكيل الوزارة من اللجنة قام زملائه باحضاره من خارج المدرسة وحينما سأله وكيل الوزارة عن مكان تواجد قام باعتراضه ومنعه من الخروج فأصدر تعليماته باستبعاده من المدرسة ونقله إلى إدارة أخرى.

وفي لجنه مدرسة الاسماعية الاعدادية بقرية الاسماعلية تفقد سويلم اللجان متابعا لسير العملية الامتحانية ، لاحظ انضباط اللجنة وحسن سير العمل ووجه الشكر لرئيس اللجنة والعاملين بها.

وعلي صعيد آخر في إطار متابعة الامتحانات قام أيضا وكيل الوزارة بمتابعة امتحانات الصف السادس الابتدائى بمدرسة عباس زاهر الابتدائية، تفقد سير الامتحانات بها وأصدر تعليماته لمدير المتابعة بمتابعة اللجنه بصفة يومية لانضباط سير الامتحانات.

وصرح سويلم بأن امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى فى متناول الطالب المتوسط ولم ترد إلي غرفة العمليات اي شكوى من صعوبة الامتحان. وخلال تفقده وجه سيادته بمنع الغش نهائيا حرصا علي تكافؤ الفرص بين الطلاب ولا يتساوى المجتهد بغيره.

جدير بالذكر أنه يؤدى الامتحان فى الشهادة الإعداديه(23،000) طلاب وطالبات وعدد اللجان (136) لجان موزعين على 10 إدارات تعليمية، كما تم تجهيز غرفة عمليات للامتحانات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لاستقبال أي شكوى وتذليل اى مشاكل، وكذلك تم التنسيق مع الأمن لتأمين اللجان وتوفير الأمن والامان

