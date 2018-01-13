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تعرف على معايير مشاركة المخترعين بمعرض جنيف الدولى × 4 معلومات

السبت، 13 يناير 2018 07:00 ص
تعرف على معايير مشاركة المخترعين بمعرض جنيف الدولى × 4 معلومات اكاديمية البحث العلمى


كتب أحمد حربى
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فتحت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولى للاختراعات، والمقرر إقامته فى الفترة من 11 إلى 15 أبريل المقبل فى جنيف، بمشاركة 164 دولة.

وأعلنت الأكاديمية أن آخر موغد للتقدم للاشتراك بالمسابقة 24 يناير الجارى، والتقديم على الموقع الرسمى للأكاديمية، موضحة أنها ستختار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر فى المعرض المهم طبقًا للمعايير المعلنة.

 

"اليوم السابع" يرصد فى عدة معلومات كل الاستفسارات حول معايير مشاركة المخترعين بمعرض جنيف الدولى..

 

1. أن تكون الفكرة مُبتكرة، ولها أساس علمى سليم ووجود نموذج أولى.

2. يكون المتقدم قد قام بتسجيل الفكرة أو حاصل على براءة اختراع أو تم تسجيل الطلب دوليًا.

3. يفضل الأفكار القابلة للتطبيق والتسويق.

4. المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومى والمساندة.

 

ويذكر أن الفريق المصرى فى عام 2017، حصل على 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية، وفى عام 2016 حصدت مصر 7 جوائز ذهبية وفضيتين وبرونزيتين وعددًا من الجوائز الخاصة.


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أكاديمية البحث العلمى

البحث العلمى

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