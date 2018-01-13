تعرف على مشروع " المجزر الآلى بالشلاتين" فى 7 معلومات

تعرف على مشروع " المجزر الآلى بالشلاتين" فى 7 معلوماتالسبت، 13 يناير 2018 12:00 ص
مجزر آلى -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تسابق محافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من إنشاء أكبر مجزر آلى بمدينة الشلاتين، لافتتاحة خلال الربع العام الجارى، ويرصد اليوم السابع 7 معلومات عن مجزرة الشلاتين الآلى هى :
- تبلغ تكلفة المجزر الآلى بالشلاتين 80 مليون جنية
-يتحمل تكلفة انشاءه هيئة الأوقاف المصرية
- يستوعب خط ذبح آلى لعدد 200 رأس جمل أوعجالى
- وخط ذبح آخر لعدد 400 رأس غنم أوبتلو
- من المقرر افتتاحة خلال الربع الاول من العام الجارى
- عملية الانشاءات به وصلت لتركيب المرافق من كهرباء ومياة
- تخصيص ابواب معينة لدخول الماشية به حسب نوعها
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