تعرف على مشروع " المجزر الآلى بالشلاتين" فى 7 معلومات





البحر الأحمر - عماد عرفة

تسابق محافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من إنشاء أكبر مجزر آلى بمدينة الشلاتين، لافتتاحة خلال الربع العام الجارى، ويرصد اليوم السابع 7 معلومات عن مجزرة الشلاتين الآلى هى :

- تبلغ تكلفة المجزر الآلى بالشلاتين 80 مليون جنية

-يتحمل تكلفة انشاءه هيئة الأوقاف المصرية

- يستوعب خط ذبح آلى لعدد 200 رأس جمل أوعجالى

- وخط ذبح آخر لعدد 400 رأس غنم أوبتلو

- من المقرر افتتاحة خلال الربع الاول من العام الجارى

- عملية الانشاءات به وصلت لتركيب المرافق من كهرباء ومياة

- تخصيص ابواب معينة لدخول الماشية به حسب نوعها