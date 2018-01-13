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تطوير 9 معامل بقيمة 3 ملايين جنيه بكلية التربية جامعة دمياط

السبت، 13 يناير 2018 05:30 ص
تطوير 9 معامل بقيمة 3 ملايين جنيه بكلية التربية جامعة دمياط جامعة دمياط


دمياط - عبده عبد البارى
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قال الدكتور السيد عبد المجيد عميد كلية التربية جامعة دمياط، إنه جرى الانتهاء من إنشاء 9 معامل بالكلية، بتكلفة 3 ملايين جنيه من ميزانية الكلية.

وأوضح عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعامل من بينها 6 معامل جديدة و3 معامل تم تحديثها على أعلى مستوى، كأحد المشروعات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالى، مضيفًا أن تلك المعامل تم تطويرها ضمن مشروع الفاعلية التعليمية.

وأوضح، الانتهاء من تطوير قاعة التطوير بتكلفة 250 ألف جنيه من ميزانية مركز التطوير .

وكشف عبد المجيد، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية تسير بشكل جيد، مؤكدًا أنه تم ضبط 9 حالات غش منذ بداية الامتحانات وحتى الآن، وهى النسبة الأقل منذ سنوات طوال.


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