تحقيقات النيابة فى مقتل سيدة بالحوامدية: صديقتها قتلتها لسرقتها





كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات نيابة البدرشين بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة الحوامدية بجنوب الجيزة، على يد صديقتها، حيث تبين أن المجني عليها كانت تعمل فى تجارة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وكانت تبيعها بالتقسيط لعدد من الأهالى فى منطقتها والمناطق المجاورة لها.

وتابعت التحقيقات التى أجريت بإشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أن إحدى عملاء المجنى عليها وصديقتها "عزيزة.ع" 45 عاماً ربة منزل، كانت تتردد عليها من وقت لآخر، لدفع أقساط شهرية نظير شرائها بعض الأدوات المنزلية من المجنى عليها، وأنها قررت التخلص منها لسرقتها؛ خاصة لعلمها بثراء المجنى عليها واحتفاظها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية ضخمة بمنزلها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة "عزيزة.ع"، توجهت لمنزل المجنى عليها يوم الواقعة، لتنفيذ جريمتها منتهزة تواجدها بمفردها فى المنزل، وفور دخولها المنزل انهالت عليها ضرباً بأداة حديدية، أسفرت عن وفاتها فى الحال، وسرقت مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من المنزل، وفرت هاربة.

وتابعت التحقيقات، أن نجل المجنى عليها "أيمن.م" 30 عاماً، عاد من العمل مساء يوم الواقعة، وفور دخوله المنزل فوجئ بوالدته ملقاة على الأرض وغارقة فى دمائها، ما دفعه للاتصال برجال الشرطة، وحرر محضرا بالواقعة، وأكد فى التحقيقات أنه لم يكن هناك خلافات بين والدته وأحد.

وكشفت مناظر النيابة لجثمان المجنى عليها، أن الضحية أواخر العقد الخامس من العمر، وترتدى ملابسها كاملة، وأنها ملقاة على الأرض بصالة المنزل، وبها جرح غائر فى منطقة الرأس نتيجة ضربها بآلة حادث، وعليه صدر قرار النيابة بالتشريح ومن ثم الدفن، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاتها، للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة بعد إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لذلك، وبمناقشتها أمام العميد ناجى كامل رئيس القطاع والعقيد عمرو عبد العزيز مفتش المباحث، اعترفت بارتكابها للواقعة، لسرقة المجنى عليها، حيث إنها كانت تعلم مسبقاً بأنها تحتفظ بمبالغ مالية ضخمة بمنزلها.