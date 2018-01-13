تحرير 1570 مخالفة مرورية وضبط 323 هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم السبت، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور، عن تحرير 1570 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وضبط 323 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، بالتنسيق ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "عبد الراضى ف ا" 42 سنة صاحب مخزن أسطوانات بوتاجاز بمدينة أبو المطامير، لتجميعه أسطوانات بوتاجاز مدعمة سعة 5ر12 كيلو، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط 30 أسطوانة بوتاجاز.

كما تم ضبط "محمد ا م" 42 سنة صاحب محل حلويات بمدينة حوش عيسى، لاستخادمه مسحوق شيكولاتة بدون بيانات أو علامات تجارية، وضبط 8 كيلو مسحوق شيكولاتة.