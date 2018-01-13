تايمز: مظاهرات تونس الحالية الأكبر منذ اندلاع اضطرابات الربيع العربى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن مظاهرات تونس هى الأكبر منذ اندلاع اضطرابات الربيع العربى التى عصفت بالعالم العربى عام 2011 وانتهت بالإطاحة بحكماء مثل الرئيس التونسى زين العابدين بن على، موضحة أن السلطات اعتقلت 800 متظاهر.

وأضافت أنه خلال ستة أيام من المظاهرات، خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء التقشف والارتفاع الضريبى المعلن فى ميزانية هذا الشهر وللاحتجاج على مستويات البطالة المعوقة.

وأصبحت تونس والمجتمع الدولى أكثر قلقا بعد أن انتشرت المظاهرات فى 20 بلدة فى أقل من أسبوع، متجاوزة شعارات الربيع العربي.

وقد أصبحت الاحتجاجات التى بدأت بفعل الأزمات الاقتصادية وسيلة للتعبير عن السخط السياسى وانحدرت إلى نهب البنوك ومحلات السوبر ماركت والمنازل.