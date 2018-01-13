تأخر إقلاع رحلتين للخطوط الأردنية من مطار القاهرة لسوء الأحوال فى عمان





كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين تابعتين للخطوط الجوية الأردنية، وذلك لسوء الأحوال الجوية فى العاصمة الأردنية عمان .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من الخطوط الجوية الأردنية بتأجيل إقلاع رحلة رقم 508 والمتجهة إلى عمان، ورحلة شركة مصر للطيران رقم 719 المتجهة إلى عمان أيضا، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية امام حركة الطيران.