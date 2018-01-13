تأجيل محاكمة قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها فى كفر صقر بالشرقية





الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة قاتلة زوجها وعشيقها، بكفر صقر بدس السم له، للدور الرابع من شهر فبراير، لعرض المكالمات الصوتية على لجنة فنية بالإذاعة والتليفزيون.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وحسين رشدى، وسكرتارية فلبس صبحى.

تلقى اللواء رضا طبلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر صقر، بتلقيه بلاغ من أحد الأشخاص يتهم زوجة شقيقه "أحمد ف م" 45 سنة عامل وتدعى " ه ع "40 سنة، ومقيمة بناحية دوش التابعة لقرية حانوت مركز كف صقر ،بقتل زوجها، وتمكن ضباط مباحث كفر صقر من ضبط الزوجة وعرضها على النيابة.

وكشفت التحقيقات التى قام بها ضباط مباحث كفر صقر، أن تسجيلات صوتية كانت بحوزة أحد الأشخاص، تدين سيدة بقتل زوجها، فتقدم بها إلى مركز الشرطة.

وتبين من التحقيقات، علم "أحمد ف م" 45 سنة يعمل بدولة الأردن، منذ سنتين، بسوء سمعة زوجته فعزم على العودة إلى مصر، من أجل أن ينهى علاقته بها ويطلقها، وعندما علمت الزوجة بذلك، اتصلت بمحامية بمركز كفر صقر، وطلبت منها أن تساعدها فى نقل أوراق حيازة الأرض الزراعية والمنزل من اسم زوجها إليها، دون علم المحامية بسوء نية الزوجة، وعندما عاد الزوج عزم على طلاق زوجته، لكنه قرر أن يعطيها فرصة أخيرة، من أجل أبنائه منها.

وأمام محمد الباز مدير نيابة كفر صقر بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة، حيث قالت أنها بدأت تشيع بين أفراد عائلة زوجها أنه يتعاطى مواد مخدرة ومنشطات جنسية بكثرة، حتى تظهر زوجها بصورة سيئة فى وقت اتفقت مع شخص تربطها به علاقة عاطفية، على التخلص من الزوج.

ورفضت الزوجة الإفصاح عن اسم الشخص الذى تربطها به علاقة عاطفية، فى التحقيقات، لكنها اعترفت أنها وضعت لزوجها عقاقير مخدرة ومنشطات الجنسية فى الطعام والعصير أكثر من مرة.

وكانت تحصل عليها من عشيقها وبتفريغ إحدى المكالمات المسجلة تبين أنها كانت تتحدث معه قبل لحظات من وفاة زوجها، حيث شاهدت زوجها فى حالة إعياء شديدة، فطلب منها العشيق أن تضع فوطة على فمه حتى تكتم أنفاسه.

وادعت الزوجة أن الوفاة طبيعة، وكان ذلك فى منتصف شهر رمضان الماضى، وإلى أن ظهرت مكالمات مسجلة بطريق الصدفة بينها وبين عشيقها وتبين أنها وراء مقتل زوجها بدس المخدر له فى الطعام، وتم القبض على العشيق وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق.