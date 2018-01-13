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بلاغ من نائب المنصورة ضد حى غرب المنصورة

السبت، 13 يناير 2018 11:33 م
بلاغ من نائب المنصورة ضد حى غرب المنصورة النائب أحمد الشرقاوى


الدقهلية - محمد حيزة
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أعلن أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المنصورة، اليوم السبت، عن تقديم بلاغ، ضد المتسبب فى انهيار سقف الدور الخامس بالعمارة "ز" بمساكن الجلاء بمدينة المنصورة.

 

وأكد الشرقاوى على أنه قام بالتوجة إلى نيابة قسم أول المنصورة وقام بتقديم البلاغ جاء فيه:" السيد المستشار رئيس نيابة قسم أول المنصورة بتاريخ 22 مايو الماضى تقدمت بطلب إلى الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية لترميم مساكن الجلاء العمارة (ط، ج، ز، ل) وجاء بالطلب أن العمارات المذكورة بأمس الحاجة إلى ذلك الترميم لتدنى وضع السلالم والوجهات والسباكة والأسطح.

 

وقرر المحافظ بالتوجيه لرئيس حى غرب المنصورة للمعاينة وبالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ اللازم بتاريخ 6 يونيو الماضى وإفادة رئيسة حى غرب فى خطاب موجه للسكرتير العام للمحافظة بأنه جار التنسيق مع الإدارة الهندسية (مشروعات) بما يفيد علم الحى ورئيسته بمضمون الطلب، إلا أنه لم يقم حى غرب باتخاذ أيه إجراءات أو أعمل من شأنها منع الخطر أو إجراء الترميم اللازم، الأمر الذى أدى إلى بعد مرور حوالى ثمانية أشهر كاملة إلى انهيار سقف الدور الخامس بالعمارة (ز) وتعرض حياة السكان للخطر. وطالب الشرقاوى فى بلاغه باتخاذ اللازم قانونا ضد المتسبب فى انهيار سقف الدور الخامس علوى للعمارة.


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