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براءة الناشطة ماهينور المصرى من تهمة التظاهر بدون تصريح

السبت، 13 يناير 2018 09:38 م
براءة الناشطة ماهينور المصرى من تهمة التظاهر بدون تصريح ماهينور المصرى


الإسكندرية – أسماء على بدر
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قضت محكمة مستأنف المنتزه ببراءة الناشطة ماهينور المصرى ومدحت معتصم على خلفية اتهامهما، بتنظيم وقفة احتجاجية، بالمخالفة لقانون التظاهر.

وكانت قد حكمت المحكمة عليهما بالحبس عامين مع الشغل، وذلك خلال نظر جلسة محاكمتهما فى قضية اتهامهما بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية البحرية، بالمخالفة لقانون التظاهر.


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