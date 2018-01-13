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السبت، 13 يناير 2018 12:27 م
خالد صلاح
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بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟

السبت، 13 يناير 2018 11:00 ص
بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟ هتشترى بكام


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يقدم "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، تقريرا يوميا صباحيا تحت عنوان" هتشترى بكام النهاردة " لمساعدة متابعيه، خاصة ربات البيوت لمعرفة أسعار السلع الغذائية الضرورية من فاكهة وخضراوات ولحوم ودواجن وأسماك وبقوليات، وفقا لأسعار سوق العبور

هتشترى بكام (1)
 
هتشترى بكام (2)
 

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هتشترى بكام

اسعار

خضار

فاكهة



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