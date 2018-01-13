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اليوم.. 86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

السبت، 13 يناير 2018 02:00 ص
اليوم.. 86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية امتحانات -أرشيفية


القليوبية - حسن عفيفي
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تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول على مستوى 12 إدارة تعليمية، حيث سيؤدى 87990 طالبا الإمتحانات فى 417 لجنة إمتحانية على مستوى المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة، لتأمين لجان الإمتحانات وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والإجابات .

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم التنسيق مع اللواء ايهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية لتأمين اللجان بشكل كامل وتأمين الإمتحانات والكنترول المركزى وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديريتى التربية والتعليم والأمن .

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحى لتوفير اطباء باللجان للتعامل السريع مع اى طارىء وكذلك التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لسيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات ومع مجالس المدن والأحياء لإزالة اى معوقات بمحيط اللجان وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية وتفعيلا لبروتكولات التعاون الموقعة مع كافة المديريات الخدمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه عقد إجتماعا برؤساء لجان سير إمتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول ومسئولى الأمن لوضع الضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية التى ستنطلق صباح الغد .

وحذر وكيل تعليم القليوبية من الغش بكافة أشكاله والطرق المؤدية إليه، ومنع تعامل الإداريين والعمال المنتدبين باللجنة مع الطلاب ، ومنع إستخدام التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين أو المراقب الأول أو المراقبين والإداريين والعمال وإستثناء رئيس اللجنة فقط.

وأكد على منع دخول أى جهة لجان الإمتحانات أو التصوير أو إعطاء أى بيانات تتعلق بالإمتحانات مهما كانت هذه الجهة، ومنع دخول أولياء الأمور اللجان حفاظا على سرية أعمال الإمتحانات .

وأشار عجلان إلى ضرورة الحرص على توفير المناخ الملائم للطلاب، لإداء الإمتحانات وإسناد أمن اللجان للملاحظين القادرين على حسن التصرف .

 

 


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