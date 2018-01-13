اليوم.. قطع المياه عن بولاق الدكرور لمدة 12 ساعة

اليوم.. قطع المياه عن بولاق الدكرور لمدة 12 ساعةالسبت، 13 يناير 2018 02:00 ص
انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تشهد منطقة بولاق الدكرور، اليوم السبت، انقطاع مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة الـ8 صباحًا، وحتى الساعة الــ8 مساء نفس اليوم.
وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، فى بيان لها، إن قطع المياه سببه أعمال لحام خط مياه قطر 600 مم مع خط قطر 1000 مم بشارع السودان تقاطع شارع ثروت، بعد الانتهاء من أعمال إحلاله وتجديده من شارع هارون مرورًا بشارع ثروت حتى تقاطعه مع شارع السودان.
ووجه اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإلتزام بالمدة المحددة وعدم تجاوزها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) لتلقى شكاوى المواطنين وتلبية إحتياجاتهم فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة ( 114 ).
وكلف المحافظ شركة مياه الشرب وحى بولاق الدكرور والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتوفير سيارات محملة بالمياه لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة.
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