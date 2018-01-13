اليوم.. بدء قبول طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة





كتب أحمد عبد الهادى

يبدأ مجلس الدولة، اليوم السبت، قبول طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من دفعة عام 2016 .

واشترط المجلس على المتقدمين استيفاء هذه الشروط للتقديم للوظيفة، وهى :-

1- ألا يقل تقدير المتقدم التراكمى عن درجة جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن "30 عامًا" فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

3 - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها مجلس الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية، وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهة المختصة التى يحددها مجلس الدولة.

ويتم سحب الملفات من الأمانة الفنية، للمجلس الخاص بمجلس الدولة، الموجودة فى 2 شارع عصام الدالى، الدقى، الجيزة، بعد تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع، وصورة ضوئية من المؤهل الدراسى ويبدأ ذلك من اليوم 13 يناير حتى 20 من الشهر ذاته.