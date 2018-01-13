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تحت عنوان "3 سيناريوهات تحدد مصير شريف إسماعيل" تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الأحد، السيناريوهات المحتملة حول مصير رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال التعديل الوزارى المرتقب، فهل يعود رئيس الحكومة إلى منصبه أم يغادره أم يبقى الوضع على ما هو عليه؟.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من جريدة "اليوم السابع"..

- 3 سيناريوهات تحدد مصير شريف إسماعيل.. هل يعود رئيس الوزراء لمنصبه أم يغادره أم يبقى الوضع على ما هو عليه؟.. جلسة عامة فى مجلس النواب تحدد مستقبل 6 وزارات "خدمية" و"اقتصادية" أبرزها الثقافة والسياحة والتنمية المحلية والتعليم العالى.. رانيا المشاط وأحمد نوار فى دائرة الترشيحات.. وزراء المالية والكهرباء والبترول والصناعة والاتصالات يحتفظون بمقاعدهم فى الحكومة.. وتنسيق بين مجلس الوزراء وهيئة مكتب النواب بشأن اقتراحات التعديل الوزارى الذى يحتاج موافقة 200 نائب

- أسبوع حسم الملفات المصرية الإثيوبية.. رئيس وزراء إثيوبيا فى زيارة رسمية لمصر.. "سد النهضة" و"التعاون الثنائى" و"ملف السلم والأمن الأفريقى" فى أجندة "ديسالين".. وحاتم بشات: مجلس النواب فى انتظار الردود على مطالبنا التى نقلها السفير الإثيوبى لـ"أديس أبابا"

- مظاهرة فى حب السيسي بتوكيلات الانتخابات الرئاسية.. 21750 توكيلًا فى المحافظات.. و"الوطنية للانتخابات" تمد فترة تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات حتى 22 يناير

- "السكة الحديد" تنتهى من تحديد قيمة الزيادات بالتذاكر خلال أيام.. الزيادات فى تذاكر القطارات العادية تتراوح بين 300 و500 % وبين 15 و50% للقطارات المكيفة والـV I P

- خالد صلاح يكتب: الأفراد والسياسات فى التغييرات الحكومية

- بعد السوبر.. حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك

- كارثة.. 4 ملايين مطلقة و9 ملايين طفل من أبناء الطلاق

- تفاصيل جولة "اليوم السابع" بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح وحدات سكنية

- "التخطيط": نتوقع معدل نمو 5.5 % العام الجارى و6 % للعام المقبل.. هالة السعيد: طرح حصص بنك الاستثمار فى بعض الشركات بالبورصة.. والانتهاء من تسوية ضخمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

- ضبط 39 قضية تهريب سلاح وذخيرة وهجرة غير شرعية عبر الحدود خلال 15 يومًا

- ربط المجمعات الاستهلاكية بمخازن الجملة إلكترونيا أول مارس.. "التموين": تخصص "باركود" لكل منتج لتأمين حصر الأرصدة ومنع التلاعب وسد العجز لأى سلعة

- "الكهرباء": 2000 ميجا وات إضافية من الطاقة المتجددة.. محمد الخياط: تشغيل أكبر محطة رياح بالعالم فى يونيو المقبل بقدرة 580 ميجا وات