video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الوطنية للصحافة" تطالب الصحف بعدم الانسياق وراء الشائعات حول التعديل الوزارى

السبت، 13 يناير 2018 04:42 م
"الوطنية للصحافة" تطالب الصحف بعدم الانسياق وراء الشائعات حول التعديل الوزارى الهيئة الوطنية للصحافة


أ ش أ
إضافة تعليق

طالبت الهيئة الوطنية للصحافة رؤساء تحرير البوابات الإلكترونية للصحف القومية بعدم الانسياق وراء الشائعات والتسرع فى نشر أخبار عن التعديل الوزارى، وعدم نشر أسماء محددة إلا بعد التأكد من مصادر موثوقة.

 

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، ضرورة التمسك بالمهنية والمصداقية، مناشدة الحكومة أن تسرع بإصدار بيان لتوضيح الحقائق وعدم ترك الرأى العام دون معلومات، فى الوقت الذي تقوم بعض وسائل الإعلام بإطلاق الشائعات والتخمينات .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. البرلمان يدعو أعضاءه لجلسة عامة للتصويت على تعديل وزارى

مصطفى بكرى: التعديل الوزارى الجديد لن يشمل تغيير رئيس الوزراء

الوطنية للصحافة

تعديل وزاري

مواقع الكترونية

الراي العام

شائعات

خبر

اخبار اليوم



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة