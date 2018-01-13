"الوطنية للصحافة" تطالب الصحف بعدم الانسياق وراء الشائعات حول التعديل الوزارى

"الوطنية للصحافة" تطالب الصحف بعدم الانسياق وراء الشائعات حول التعديل الوزارىالسبت، 13 يناير 2018 04:42 م
الهيئة الوطنية للصحافة
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طالبت الهيئة الوطنية للصحافة رؤساء تحرير البوابات الإلكترونية للصحف القومية بعدم الانسياق وراء الشائعات والتسرع فى نشر أخبار عن التعديل الوزارى، وعدم نشر أسماء محددة إلا بعد التأكد من مصادر موثوقة.
وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، ضرورة التمسك بالمهنية والمصداقية، مناشدة الحكومة أن تسرع بإصدار بيان لتوضيح الحقائق وعدم ترك الرأى العام دون معلومات، فى الوقت الذي تقوم بعض وسائل الإعلام بإطلاق الشائعات والتخمينات .
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