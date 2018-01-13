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بعد تشريحها..

النيابة تصرح بدفن سيدة سودانية قتلها زوجها فى أكتوبر

السبت، 13 يناير 2018 12:00 ص
النيابة تصرح بدفن سيدة سودانية قتلها زوجها فى أكتوبر محكمة - ارشيفية

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كتب أحمد الجعفرى
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صرحت نيابة قسم ثان 6 أكتوبر برئاسة المستشار خالد طاهر بتشريح ودفن جثة ربة منزل سودانية الجنسية قتلها زوجها "سودانى الجنسية" داخل شقتهما ، بأن سدد لها عدة طعنات بسبب خلافات أسرية.

وكان قسم شرطة ثانى أكتوبر تلقى بلاغا بمقتل ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل العقيد عصام نبيل مفتش المباحث الجنائية، والرائد مصطفى شربينى، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات، أن المجنى عليها تبلغ من العمر 17 سنة، تحمل الجنسية السودانية، قتلها زوجها "سودانى" بسبب خلافات أسرية، حيث سدد لها عدة طعنات بسكين المطبخ.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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