النيابة تبدأ التحقيق مع المتهمين بإطلاق النار على فندق الدقى





كتب بهجت أبو ضيف - سليم علي

بدأت نيابة الدقى بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة التحقيق مع المتهمين بإطلاق النار على فندق، ما أسفر عن إصابة شخصين، ومن المقرر أن تصدر النيابة قرارا بشأنهم بعد توجيه عدة اتهامات لهم منها حيازة أسلحة نارية وإحداث تلفيات بالممتلكات.

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد إطلاق عدد من الأشخاص أعيرة نارية على أحد الفنادق، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن 8 أشخاص هاجموا فندق وأطلقوا الأعيرة النارية وفروا هاربين، ما أسفر عن إصابة شخصين وحدوث تلفيات بعدد من السيارت، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.