النقل: زيادة تذاكر القطارات تستهدف رفع الإيراد الإجمالى من 60% لـ79%





كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الزيادات الجديدة لأسعار تذاكر القطارات الجارى الانتهاء من دراستها لتحديدها، تستهدف زيادة الإيراد الإجمالى للتذاكر بنسب تتراوح بين 60 إلى 70%.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى إيراد التذاكر الحالى يبلغ حوالى 1.4 مليار جنيه، وأن الوزارة تستهدف زيادته حاليًا بمبالغ تتراوح بين 800 مليون جنيه ومليار جنيه.

وقالت المصادر، إنه متوقع الانتهاء من تحديد الزيادات الجديدة وإعلانها للجمهور الأسبوع الجارى، وأن هذه الزيادات ستكون الأكبر فى تاريخ السكة الحديد، حيث آخر زيادة لأسعار التذاكر كانت فى يوليو 2015 على القطارات المكيفة فقط بنسبة 20%.