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النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

السبت، 13 يناير 2018 09:59 ص
النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة


كتب: عبد الرحمن سيد
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شهدت الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، انتظام حركة المرور، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار رجال المرور.
 
 
وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وأمام القادم من ميدان المؤسسة وحتى ميدان عبد المنعم رياض.
 
الدائرى.mp4.Still001
 
وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سيولة مرورية، وانتظام  فى حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع قصر العينى، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.
  
محور-عرابى.mp4.Still001
 
وانتظمت حركة السيارات بميدان روكسى وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.   
 
مصر-اسكندرية-الزراعي.mp4.Still001
 
فى نفس السياق،  شهدت حركة مترو الأنفاق انتظام فى المواعيد، وسط انتشار رجال الأمن داخل المحطات لضبط الحالة الأمنية.
 

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