المالكى يرفض محاولات تأجيل الانتخابات العراقية عن موعدها الدستورى المحدد

المالكى يرفض محاولات تأجيل الانتخابات العراقية عن موعدها الدستورى المحددالسبت، 13 يناير 2018 11:31 م
نورى المالكى
(أ ش أ)
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أكد الأمين العام لحزب الدعوة فى العراق نورى المالكى رفضه لمحاولات تأجيل الانتخابات عن موعدها الدستورى المحدد.
ونقلت قناة السومرية نيوز الليلة عن المالكى قوله:" إن حزب الدعوة متمسك بإقامة الانتخابات فى موعدها الدستورى المحدد ويرفض محاولات تأجيلها ومنع العراقيين من ممارسة حقهم بالمشاركة فى العملية الديمقراطية".
وكشف أن حزب الدعوة قرر المشاركة فى انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات عام 2018 عبر تبنى ودعم ائتلافين انتخابيين، مشيرا إلى أنه شكل لجنة عليا لدعمهما فى السباق الانتخابي.
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