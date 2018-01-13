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اللجنة الشعبية للتضامن مع السوريين: توزيع بطاطين للمغتربين بدمياط والدقهلية

السبت، 13 يناير 2018 01:41 م
اللجنة الشعبية للتضامن مع السوريين: توزيع بطاطين للمغتربين بدمياط والدقهلية اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع السوريين


الدقهلية - محمد حيزة
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توجهت اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السورى، إلى محافظة دمياط لتوزيع القافلة العينية، على السوريين المغتربين، بمحافظة دمياط.

وقد سلمت اللجنة ما يزيد عن 500 بطانية، وأغطية شتوية وملابس جاهزة، على السوريين، المقيمين فى الدقهلية ودمياط، وتم توزيعها عبر مكتب مؤسسة بستك التابع للجنة الإغاثة، التابع للامم المتحدة.

وتواجد عدد كبير من السيدات والأطفال وتم الاحتفال معهم، وحضر اللقاء محمود مجر منسق عام لجنة التنسيق بين الأحزاب السياسية والقوى الشعبية بمحافظة الدقهلية، والكاتب الصحفى هشام لطفى منسق عام اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السورى وعدد من قيادات اللجنة الشعبية.

 

اللجنة الشعبية ترفع علم سوريا على البطاطين
اللجنة الشعبية ترفع علم سوريا على البطاطين

 

بطاطين اللجنة الشعبية
بطاطين اللجنة الشعبية

 

الاطفال السوريين
الاطفال السوريين

 

توزيع الاعانات على السوريين
توزيع الاعانات على السوريين

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