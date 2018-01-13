الكوريتان تعقدان محادثات على مستوى مجموعات العمل فى 15 يناير

الكوريتان تعقدان محادثات على مستوى مجموعات العمل فى 15 ينايرالسبت، 13 يناير 2018 02:33 م
زعيم كوريا الشمالية - أرشيفية
رويترز
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ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الكوريتين وافقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل فى 15 يناير فى متنزه تونجيل على الجانب الكورى الشمالى من قرية بانمونجوم الحدودية التى تعرف باسم قرية الهدنة.
وقالت وزارة الوحدة فى سول اليوم إن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثات بشأن فرص إرسال فريقها الثنائى للرقص الفنى على الجليد إلى الأولمبياد الشتوى الذى تستضيفه مدينة بيونجتشانج فى كوريا الجنوبية.
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