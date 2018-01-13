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السبت، 13 يناير 2018 05:33 م
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الكوريتان تعقدان محادثات على مستوى مجموعات العمل فى 15 يناير

السبت، 13 يناير 2018 02:33 م
الكوريتان تعقدان محادثات على مستوى مجموعات العمل فى 15 يناير زعيم كوريا الشمالية - أرشيفية


رويترز
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 ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الكوريتين وافقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل فى 15 يناير فى متنزه تونجيل على الجانب الكورى الشمالى من قرية بانمونجوم الحدودية التى تعرف باسم قرية الهدنة.

وقالت وزارة الوحدة فى سول اليوم إن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثات بشأن فرص إرسال فريقها الثنائى للرقص الفنى على الجليد إلى الأولمبياد الشتوى الذى تستضيفه مدينة بيونجتشانج فى كوريا الجنوبية.


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