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"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات

السبت، 13 يناير 2018 07:00 ص
"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات د. أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء


كتبت رحمة رمضان
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تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لحالة الطقس السيئ التى تمر بها البلاد، من خلال رفع حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية لتفادى حدوث أى انقطاعات نتيجة أعطال فنية بسبب الأمطار والسيول.

 

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع ونقل الكهرباء باتخاذ الإجراءات الكاملة لرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة مخاطر السيول والأمطار لضمان استقرار التيار الكهربائى للمواطنين وعدم الانقطاع بسبب أعطال الفنية.

 

وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم عمل خطة للمرور على مهمات الشبكات الهوائية، والتأكد من غلق الأكشاك وعزلها واستخدام البلاستيك فى تغطية الأسقف وغلق غرف المحاولات والتأكد من عدم وجود أى منفذ يتسرب منه المياه.

 

وأشار إلى أنه تم عمل صيانة المهمات الشبكة ومراجعة حالة الأبراج والقواعد الخرسانية، مشيرًا إلى أن هناك فرق طوارئ بالإدارات لمواجهة الأعطال، علاوة على عمل مخزون استراتيجى لبعض مهمات لسرعة الإصلاح فى حالة كوارث.

 

وأوضح حمزة، أنه تم تدريب العاملين بالشركات لإدارة الأزمات والإلمام بقواعد السلامة والصحة المهنية، مضيفًا أنه تم توفير ماكينات ديزل بجميع شركات توزيع الكهرباء لاستخدامها حال حدوث أى أعطال فنية بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

وأشار إلى أنه تم مراجعة جميع وجارى تصريف مياه الأمطار اعلى الموزعات السماوية وتنظيفها، مؤكدًا أنه تم التأكد من كفاءة الخيانات الموجودة الموزعات وذلك لمنع الرطوبة، موضحًا التنسيق مع الموارد المائية والرى والإسكان والوحدات المحلية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزة

الاحوال الجوية



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