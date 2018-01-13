الكهرباء: افتتاح محطة "بنبان 1" الشمسية بعد التأكد من نجاح تجارب التشغيل





كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أبدى بعض الملاحظات على محطة بنبان 1 الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 50 ميجا وات، خلال زيارته منذ عدة أسابيع للموقع لمعالجتها قبل تشغيل المحطة رسميا الشهر الجارى.



وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ "اليوم السابع، أن الدكتور محمد شاكر رفض افتتاح المحطة بشكل رسمى إلا بعد الانتهاء من تجارب التشغيل نهائيا والتأكد من أن المحطة تعمل بكفاءة عالية الجودة.



وأشار المصدر، إلى أن منطقة بنبان تستوعب 40 محطة شمسية بقدرة 2000 ميجا وات، مشيرا إلى أن القدرات المولدة من هذا الموقع تفوق قدرات السد العالى فى توليد الكهرباء، لذلك يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية، لأنها الأكبر على مستوى العالم من حيث المساحة و عدد المحطات و قدرتها



