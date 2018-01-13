القبض على المتهمين بإطلاق النار علي فندق بالدقى

المتهمون سقطوا فى قبضة الشرطة
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض علي المتهمين بإطلاق النار علي فندق بالدقى مما أسفر عن إصابة شخصين ،وحدوث عدة تلفيات بعدد من السيارات.
تلقي قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد إطلاق عدد من الأشخاص أعيرة نارية على أحد الفنادق.
وبانتقال رجال المباحث إلي محل الواقعة، تبين أن 8 أشخاص هاجموا فندق وأطلقوا الأعيرة النارية وفروا هاربين، مما أسفر عن إصابة شخصين وحدوث تلفيات بعدد من السيارت.
وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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