العراق: 1300 زوجة وطفل من الأجانب تركهم مقاتلو داعش بلا مأوى

العراق: 1300 زوجة وطفل من الأجانب تركهم مقاتلو داعش بلا مأوىالسبت، 13 يناير 2018 11:31 ص
القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت السلطات العراقية أن حوالى ألف وثلاثمائة من النساء والأطفال الأجانب موجودون حاليا على أراضى العراق وجميعهم يمثلون زوجات وأبناء عناصر تنظيم داعش الإرهابى التى سيطرت على مناطق شاسعة من الأراضى العراقية فى العام 2014 .
وذكرت الحكومة العراقية أنها تقدم الرعاية الإنسانية اللازمة لزوجات وأطفال مقاتلى داعش بعد أن تقطعت بهم السبل بعد فرار عائليهم من مقاتلى التنظيم بعد الانتصارات التى حققتها القوات العراقية عليهم وإجلائهم من مدن العراق الرئيسية والتى تعد الموصل وتل عفر أكبرها .
وكشفت البيانات الصادرة عن السلطات العراقية عن انفتاح فى شهية مقاتلى داعش للزواج من الأجنبيات واللاتى يحملن جنسيات 14 دولة غالبيتها من جمهوريات آسيا الوسطى مثل داغستان وأذربيجان كما أن بعضهن من اليابان وكوريا الجنوبية .
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