video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: 1300 زوجة وطفل من الأجانب تركهم مقاتلو داعش بلا مأوى

السبت، 13 يناير 2018 11:31 ص
العراق: 1300 زوجة وطفل من الأجانب تركهم مقاتلو داعش بلا مأوى القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت السلطات العراقية أن حوالى ألف وثلاثمائة من النساء والأطفال الأجانب موجودون حاليا على أراضى العراق وجميعهم يمثلون زوجات وأبناء عناصر تنظيم داعش الإرهابى التى سيطرت على مناطق شاسعة من الأراضى العراقية فى العام 2014 .

وذكرت الحكومة العراقية أنها تقدم الرعاية الإنسانية اللازمة لزوجات وأطفال مقاتلى داعش بعد أن تقطعت بهم السبل بعد فرار عائليهم من مقاتلى التنظيم بعد الانتصارات التى حققتها القوات العراقية عليهم وإجلائهم من مدن العراق الرئيسية والتى تعد الموصل وتل عفر أكبرها .

وكشفت البيانات الصادرة عن السلطات العراقية عن انفتاح فى شهية مقاتلى داعش للزواج من الأجنبيات واللاتى يحملن جنسيات 14 دولة غالبيتها من جمهوريات آسيا الوسطى مثل داغستان وأذربيجان كما أن بعضهن من اليابان وكوريا الجنوبية .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: انتحارى يفجر نفسه جنوب غربى كركوك

العراق: مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد

العراق

داعش

مقاتلو داعش

اخبار العرب

الاجانب



لا تفوتك
"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات

"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات

تعرف على عقوبة من يدلى بصوته مرتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعرف على عقوبة من يدلى بصوته مرتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرياضة المصرية اليوم.. عودة الأهلى والمصرى من الإمارات.. و4 مباريات مثيرة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.. الإسماعيلى يواجه زعيم الثغر.. الرجاء مع المقاولون.. المقاصة يستضيف الأسيوطى.. والنصر يصطدم بطنطا

الرياضة المصرية اليوم.. عودة الأهلى والمصرى من الإمارات.. و4 مباريات مثيرة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.. الإسماعيلى يواجه زعيم الثغر.. الرجاء مع المقاولون.. المقاصة يستضيف الأسيوطى.. والنصر يصطدم بطنطا

انفراد.. الأزهر يبحث إنشاء المعاهد اليابانية.. وفد يابانى زار الجامعة وقطاع المعاهد لعرض تجربتهم.. مسئول التعاون الدولى: انتهيت من المشروع لعرضه على الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد: ننتظر زيارة سفير اليابان

انفراد.. الأزهر يبحث إنشاء المعاهد اليابانية.. وفد يابانى زار الجامعة وقطاع المعاهد لعرض تجربتهم.. مسئول التعاون الدولى: انتهيت من المشروع لعرضه على الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد: ننتظر زيارة سفير اليابان

من الطب للسياسة.. تعرف على أفضل المهن المناسبة لأبناء برج الجدى

من الطب للسياسة.. تعرف على أفضل المهن المناسبة لأبناء برج الجدى

إنفو جراف.. التاريخ يساند الإسماعيلى أمام زعيم الثغر قبل المواجهة 106

إنفو جراف.. التاريخ يساند الإسماعيلى أمام زعيم الثغر قبل المواجهة 106

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة