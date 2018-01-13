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العبادى يخوض الانتخابات العراقية بقائمة منفصلة عن المالكى بعد انسحاب "الدعوة"

السبت، 13 يناير 2018 05:49 م
العبادى يخوض الانتخابات العراقية بقائمة منفصلة عن المالكى بعد انسحاب "الدعوة" حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى


كتب محسن البديوى
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قرر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى، خوض الانتخابات العراقية بقائمة منفصلة عن نائب رئيس الجمهورية العراقية نورى المالكى، بعد انسحاب حزب الدعوة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى عاجل منذ قليل.

 

 

 

 

 


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العراق

الانتخابات العراقيه

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