العبادى يخوض الانتخابات العراقية بقائمة منفصلة عن المالكى بعد انسحاب "الدعوة"السبت، 13 يناير 2018 05:49 م
حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق
قرر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى، خوض الانتخابات العراقية بقائمة منفصلة عن نائب رئيس الجمهورية العراقية نورى المالكى، بعد انسحاب حزب الدعوة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى عاجل منذ قليل.
إضافة تعليق
"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين
حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة