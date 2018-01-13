العبادى يخوض الانتخابات العراقية بقائمة منفصلة عن المالكى بعد انسحاب "الدعوة"





كتب محسن البديوى

قرر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى، خوض الانتخابات العراقية بقائمة منفصلة عن نائب رئيس الجمهورية العراقية نورى المالكى، بعد انسحاب حزب الدعوة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى عاجل منذ قليل.